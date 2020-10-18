На заводах-сборщиках iPhone 12 начали экстренно расширять штат

СМИ пишут, что Foxconn очень нужны новые работники в преддверии выпуска iPhone 12. Завод уже работает круглые сутки, чтобы суметь удовлетворить спрос.

Сегодня также стало известно, что более 1,3 млн человек хотят заказать iPhone 12 на китайской площадке JD.com. В общем, как пишут СМИ, китайские пользователи подали более 2,3 млн заявок на покупку новинок.