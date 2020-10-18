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Сегодня 17:04
На заводах-сборщиках iPhone 12 начали экстренно расширять штат
Спрос велик
СМИ сообщили, что рабочие массово прибывают в крупнейший центр сборки iPhone, где их обещают быстро обучить для работы на производственной линии. Центр по подбору персонала на заводе Foxconn в Чжэнчжоу усиленно работает.
На фото можно увидеть соискателей, которые выстроились в очередь у дверей крупнейшего предприятия по сборке айфонов.
СМИ пишут, что Foxconn очень нужны новые работники в преддверии выпуска iPhone 12. Завод уже работает круглые сутки, чтобы суметь удовлетворить спрос.
Сегодня также стало известно, что более 1,3 млн человек хотят заказать iPhone 12 на китайской площадке JD.com. В общем, как пишут СМИ, китайские пользователи подали более 2,3 млн заявок на покупку новинок.