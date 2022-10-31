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16:53, 31 октября 2022
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На «живых» фото показали новую гибкую раскладушку Huawei

И на рекламном постере

В сети появляется всё больше информации о новом складном смартфоне Huawei в форм-факторе раскладушки Huawei Pocket S.

На «живых» фото показали новую гибкую раскладушку Huawei

Во-первых, в сети опубликовали «живые» фото новинки.

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Согласно данным инсайдеров, Huawei Pocket S выйдет в двух вариантах памяти: 8 ГБ+ 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Источник пишет, что во втором случае цена смартфона составит 5988 юаней (чуть больше 50 тысяч рублей по текущему курсу).

Во-вторых, Huawei Pocket S появился на постере.

На «живых» фото показали новую гибкую раскладушку Huawei

Анонс смартфона ожидается в ноябре.

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