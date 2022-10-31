На «живых» фото показали новую гибкую раскладушку Huawei

Согласно данным инсайдеров, Huawei Pocket S выйдет в двух вариантах памяти: 8 ГБ+ 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Источник пишет, что во втором случае цена смартфона составит 5988 юаней (чуть больше 50 тысяч рублей по текущему курсу).

Во-вторых, Huawei Pocket S появился на постере.