На «живых» фото показали новую гибкую раскладушку Huawei

16:53, 31 октября 2022
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На «живых» фото показали новую гибкую раскладушку HuaweiИ на рекламном постере
В сети появляется всё больше информации о новом складном смартфоне Huawei в форм-факторе раскладушки Huawei Pocket S.
Во-первых, в сети опубликовали «живые» фото новинки.
Согласно данным инсайдеров, Huawei Pocket S выйдет в двух вариантах памяти: 8 ГБ+ 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Источник пишет, что во втором случае цена смартфона составит 5988 юаней (чуть больше 50 тысяч рублей по текущему курсу).
Во-вторых, Huawei Pocket S появился на постере.
Анонс смартфона ожидается в ноябре.