На злобу дня: как правильно покупать товары с "серого" рынка

И чего в такой продукции точно не будет

Главред Wylsacom Media Александр Побыванец рассказал “Ленте.ру”, что гарантийное обслуживание от производителя техники при покупке на сером рынке действовать не будет. К тому же он объяснил, как можно минимизировать возможность брака или покупки поддельного устройства.