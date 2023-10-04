Наценка за дополнительную память в Google Pixel 8 будет меньше прошлых моделей

Наценка за дополнительную память в Google Pixel 8 будет меньше прошлых моделейУ iPhone 15 наценка выше
Google изменит политику цен на свои новые смартфоны Pixel 8 и 8 Pro в США. Pixel 8 с 256 ГБ памяти теперь будет стоить 759 долларов, что на 60 долларов дороже базовой модели, пишет MysteryLupin. Это меньше, чем в предыдущие годы, когда обновление до 256 ГБ памяти стоило 100 долларов.
С другой стороны, Pixel 8 Pro, также с 256 ГБ, будет стоить 1059 долларов. Если вы хотите перейти на модель с 512 ГБ памяти, то это обойдется вам в дополнительные $120. При этом такая новая ценовая стратегия значительно отличается от подхода Apple, где обновление с 256 ГБ до 512 ГБ в iPhone 15-й серии обходится в 200 долларов.
Решение Google скорректировать цены на обновление может рассматриваться как реакция на рост базовых цен на флагманские устройства. Пока неясно, как отреагируют потребители на эти изменения, когда Pixel 8 и 8 Pro появятся на рынке. Остается лишь ждать анонса.