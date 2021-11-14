Началась бесплатная раздача головоломки для Android-смартфонов

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Началась бесплатная раздача головоломки для Android-смартфоновЭто сюрреалистическая игра
В магазине Google Play бесплатно раздают игру-головоломку «Назад в постель» (Back to Bed).
В обычное время игра стоит 199 рублей, теперь же её можно просто скачать и установить. Отметим, что акция актуальна на момент публикации новости.
Игроку нужно помочь лунатику Бобу добраться до кровати целым и невредимым. Игра выполнена в сюрреалистическом стиле. В ней нет рекламы и покупок внутри приложения.
«Игре "Назад в постель" удаётся одновременно быть предсказуемой и удивительной, сонливой и живой, страшной и утешительной — такой, как любое добротное произведение сюрреалистического искусства», — говорится в одной из рецензий.
У игры есть поддержка MFI-контроллера. Пользователи отмечают это как плюс.
Источник: Google Play