Началась бесплатная раздача головоломки для Android-смартфонов

В обычное время игра стоит 199 рублей, теперь же её можно просто скачать и установить. Отметим, что акция актуальна на момент публикации новости.

Игроку нужно помочь лунатику Бобу добраться до кровати целым и невредимым. Игра выполнена в сюрреалистическом стиле. В ней нет рекламы и покупок внутри приложения.

«Игре "Назад в постель" удаётся одновременно быть предсказуемой и удивительной, сонливой и живой, страшной и утешительной — такой, как любое добротное произведение сюрреалистического искусства», — говорится в одной из рецензий.

У игры есть поддержка MFI-контроллера. Пользователи отмечают это как плюс.