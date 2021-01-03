Телефоны
Сегодня 14:57
Начались продажи самого маленького 3G-телефона в мире
Длиной в два цента
Компания Zanco Mobile начала принимать заказы на самый маленький 3G-телефон в мире. Его габариты составляют 60 х 30 х 16,5 мм, а вес — 31 грамм.
Устройство называется Tiny T2. От столь крошечного телефона, который на фото сравнивается с монетой в один цент, не стоит ждать крутых характеристик. Он оснащён экраном, разрешение которого равно всего 128 х 96 пикселям. В качестве аппаратной основы тут выступает процессор MediaTek MT6276A. Имеются 64 МБ оперативной памяти и 128 МБ постоянной флеш-памяти. Можно расширить до 32 ГБ картами памяти microSD.
У телефона даже есть камера, правда, разрешением 0,3 Мп. Аппарат поддерживает Bluetooth, есть FM-приёмник и MP3-проигрыватель. Желающие могут сыграть в семь игр. Питает устройство аккумулятор ёмкостью 500 мАч. Телефон должен работать от одного заряда семь дней. Стоит такое «чудо» $130.