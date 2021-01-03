Начались продажи самого маленького 3G-телефона в мире

Устройство называется Tiny T2. От столь крошечного телефона, который на фото сравнивается с монетой в один цент, не стоит ждать крутых характеристик. Он оснащён экраном, разрешение которого равно всего 128 х 96 пикселям. В качестве аппаратной основы тут выступает процессор MediaTek MT6276A. Имеются 64 МБ оперативной памяти и 128 МБ постоянной флеш-памяти. Можно расширить до 32 ГБ картами памяти microSD.