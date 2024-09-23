Начались продажи восстановленных AirPods Pro 2 с USB-C, но вам не стоит их брать

Новые AirPods Pro 2 с USB-C можно приобрести на той же Amazon всего за $189, а во время распродаж цена часто снижается еще больше. Кроме того, Apple предлагает отремонтированные AirPods 3 с Lightning по цене 129 долларов, что соответствует цене новых AirPods 4.

На недавнем мероприятии Apple были анонсированы новые функции для AirPods Pro 2, включая режим слухового аппарата и улучшенное шумоподавления. Хотя это делает AirPods Pro 2 привлекательным вариантом, потенциальным покупателям стоит избегать восстановленных версий — лучше выбрать новые модели.