Начались тесты инструмента Apple, что упрощает передачу данных с iPhone на Android

Опубликовано 23 октября 2025, 19:001 мин.
Начались тесты инструмента Apple, что упрощает передачу данных с iPhone на AndroidТак называемый AppMigrationKit
Apple тестирует новый инструмент AppMigrationKit, который поможет пользователям проще переносить данные приложений при смене iPhone на Android, пишут СМИ. Пока функция доступна в бета-версии iOS/iPadOS 26.1.
С помощью AppMigrationKit разработчики смогут включить поддержку переноса настроек, сохранений игр и файлов между платформами. Важно, что перенос данных требует участия самих разработчиков. СМИ уточняют, что “не все сразу подключат эту функцию”.
Инструмент работает вместе с существующими способами миграции, такими как Move to iOS. На Android появится аналогичная функция «Transfer to iPhone», начиная с передачи eSIM.
Но массовое использование появится не сразу. Тем не менее, это первый шаг к тому, чтобы менять телефоны между iOS и Android стало “легко”, пишут СМИ.