Начались тесты инструмента Apple, что упрощает передачу данных с iPhone на Android

С помощью AppMigrationKit разработчики смогут включить поддержку переноса настроек, сохранений игр и файлов между платформами. Важно, что перенос данных требует участия самих разработчиков. СМИ уточняют, что “не все сразу подключат эту функцию”.

Инструмент работает вместе с существующими способами миграции, такими как Move to iOS. На Android появится аналогичная функция «Transfer to iPhone», начиная с передачи eSIM.

Но массовое использование появится не сразу. Тем не менее, это первый шаг к тому, чтобы менять телефоны между iOS и Android стало “легко”, пишут СМИ.