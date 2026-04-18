Начальный Oppo Find X10 получит аккумулятор на 8000 мА·ч

Опубликовано 18 апреля 2026, 12:421 мин.
Начальный Oppo Find X10 получит аккумулятор на 8000 мА·чДругие – неизвестно
В серию Oppo Find X10 войдут три модели: обычная, Pro и Pro Max. По данным инсайдера, младшая модель Find X10 получит ёмкую батарею — 8000 мА·ч.
Кроме того, по слухам, у Find X10 будет двойная основная камера с сенсорами по 200 мегапикселей. Экран — 6,59 дюйма с разрешением 1,5K. Внутри — процессор Dimensity 9600. Также ожидается поддержка беспроводной зарядки, похожей на технологию MagSafe.
Официальный анонс всей линейки Find X10 ожидается в октябре этого года. Но чем ближе презентация, тем больше подробностей, которые производитель не спешит опровергать или подтверждать.
