Началось массовое производство игрового смартфона Huawei Mate 80 GTS

По информации инсайдеров, анонс устройства стоит ждать в апреле. Главной фишкой нового телефона станет большой и яркий экран. Источники утверждают, мол, диагональ дисплея составит 7,2 дюйма. При этом он будет использовать технологию OLED.

Следующая информация — лишь пересказ данных инсайдеров: внутри установят улучшенный процессор Kirin с повышенной частотой работы ядер. Чтобы чип не перегревался, инженеры оснастили Mate 80 GTS вентилятором и жидкостной системой охлаждения, новинка получит аккумулятор емкостью 6750 мАч, при этом камера в новом телефоне будет «не хуже», чем в Mate 80 Pro.