Началось производство 18-ГБ оперативной памяти для смартфонов

Память нового типа будут устанавливать в премиальные смартфоны. Такие устройства смогут обеспечить оптимальные условия для игр в высоком разрешении и просмотра видео в высоком качестве. Также SK hynix рассказала, что оперативная память улучшит скорость обработки и качество изображений за счёт расширения пространства для временного хранения данных.

Новый продукт компании работает на скорости до 6400 Мбит/с, что примерно на 20% быстрее, чем DRAM для существующих смартфонов.

Первым смартфоном с 18 ГБ оперативной памяти станет игровой ASUS ROG Phone 5.