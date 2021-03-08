Телефоны
Сегодня в 15:26
Началось производство 18-ГБ оперативной памяти для смартфонов
Первым таким смартфоном станет игровой ASUS
SK hynix объявила о начале массового производства 18-ГБ оперативной памяти типа LPDDR5, предназначенной для смартфонов. Это самый большой объём в индустрии.
Память нового типа будут устанавливать в премиальные смартфоны. Такие устройства смогут обеспечить оптимальные условия для игр в высоком разрешении и просмотра видео в высоком качестве. Также SK hynix рассказала, что оперативная память улучшит скорость обработки и качество изображений за счёт расширения пространства для временного хранения данных.
Новый продукт компании работает на скорости до 6400 Мбит/с, что примерно на 20% быстрее, чем DRAM для существующих смартфонов.
Первым смартфоном с 18 ГБ оперативной памяти станет игровой ASUS ROG Phone 5.