По информации источника, компания может выпустить Z Fold3 в ограниченном количестве. Объём выпущенных устройств может составить лишь треть от того, что компания обычно выпускает для других моделей. Причиной тому может быть высокая стоимость смартфона.

Ожидается, что Galaxy Z Fold3 станет первым смартфоном Samsung с подэкранной фронтальной камерой. Также у аппарата может быть поддержка стилуса S Pen.

Также Galaxy Z Fold3 получит 120-Гц гибкий дисплей диагональю 7,5 дюйма, процессор Snapdragon 888 или Snapdragon 888+, тройную камеру и аккумулятор ёмкостью 4400 мАч.