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Сегодня в 17:59
Началось производство гибкого смартфона Samsung с подэкранной камеройОжидаемого Galaxy Z Fold3
СМИ сообщили, что Samsung начала массовое производство периферийных компонентов грядущего Galaxy Z Fold3. Это устройство может выйти в ближайшие несколько месяцев.
По информации источника, компания может выпустить Z Fold3 в ограниченном количестве. Объём выпущенных устройств может составить лишь треть от того, что компания обычно выпускает для других моделей. Причиной тому может быть высокая стоимость смартфона.
Ожидается, что Galaxy Z Fold3 станет первым смартфоном Samsung с подэкранной фронтальной камерой. Также у аппарата может быть поддержка стилуса S Pen.
Также Galaxy Z Fold3 получит 120-Гц гибкий дисплей диагональю 7,5 дюйма, процессор Snapdragon 888 или Snapdragon 888+, тройную камеру и аккумулятор ёмкостью 4400 мАч.