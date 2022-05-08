Началось производство удешевлённого флагмана Google Pixel 6a

Скорее всего, американская компания покажет телефон во время конференции Google I/O, которая начнётся 11 мая.

Ожидается, что Pixel 6a получит дизайн Pixel 6, то есть можно ожидать горизонтальную полосу камеры и вырез по центру. У смартфона будет 6,2-дюймовый дисплей. Он должен быть компактнее, чем Pixel 6. Телефон, скорее всего, сохранит 12,2-мегапиксельную основную камеру своего предшественника. Предположительно, аппарат будет работать на фирменном чипе Tensor, как Pixel 6 и 6 Pro.

Цена пока неизвестна, и трудно предположить, будет ли смартфон стоить больше, чем Pixel 5a, который продаётся по цене 449 долларов.