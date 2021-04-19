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Сегодня в 14:03
Начался дефицит игровых смартфонов Xiaomi
Black Shark 4 Pro
Сейчас в мире наблюдается серьёзная нехватка полупроводников. Это влияет и на рынок смартфонов. Источники сообщили, что дефицит коснулся и игровых смартфонов Xiaomi Black Shark 4 Pro.
Исполнительный директор игрового бренда Black Shark Ло Юйчжоу (Luo Yuzhou) заявил, что из-за отсутствия чипов кончились запасы смартфонов серии Black Shark 4, особенно Pro-модели. Топ-менеджер добавил, что дефицит довольно серьёзный, но компания работает над увеличением объёмов производства. Ожидается, что из-за дефицита цены на смартфоны вырастут.
Напомним, Black Shark 4 Pro оснащён топовым процессором Qualcomm Snapdragon 888. Это платформа, выполненная по передовому 5-нм техпроцессу. Такими технологиями располагают компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и Samsung.