Начался дефицит игровых смартфонов Xiaomi

Исполнительный директор игрового бренда Black Shark Ло Юйчжоу (Luo Yuzhou) заявил, что из-за отсутствия чипов кончились запасы смартфонов серии Black Shark 4, особенно Pro-модели. Топ-менеджер добавил, что дефицит довольно серьёзный, но компания работает над увеличением объёмов производства. Ожидается, что из-за дефицита цены на смартфоны вырастут.

Напомним, Black Shark 4 Pro оснащён топовым процессором Qualcomm Snapdragon 888. Это платформа, выполненная по передовому 5-нм техпроцессу. Такими технологиями располагают компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и Samsung.