Начался дефицит процессоров для смартфонов

Согласно отчёту, чипы для смартфонов «полностью отсутствуют на складах». Представитель Realme рассказал, что запасов продукции Qualcomm нет из-за проблем с поставками материалов, устройствами питания и радиочастотными устройствами.

В феврале 2021 года глава Xiaomi сообщил, что нынешний вопрос о поставках — не простой. Наблюдается дефицит. Согласно информации источника, близкого к цепочке поставок смартфонов, Qualcomm задерживает поставки компонентов для чипов более чем на 30 недель. Интересно, что эта ситуация заставила другие бренды, такие как Huawei, Oppo, Vivo и OnePlus, увеличить свои запасы компонентов, что только усугубило ситуацию.

Эксперты считают, что глобальный дефицит чипов может повлиять на рынок смартфонов.