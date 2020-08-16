Телефоны
Сегодня 16:49
Начался приём предварительных заказов на грядущий флагманский смартфон Huawei
Его должны представить в сентябре
Китайские источники сообщили, что в стране начался приём предварительных заказов на грядущий флагманский смартфон Huawei Mate 40. Компания должна представить его в сентябре.
В китайской соцсети Weibo появились изображения чеков, выданных при оформлении предзаказа на Huawei Mate 40. Сообщается, что для оформления резерва покупатели должны заплатить примерно $43. Не исключено, что это мошенническая схема, но источники отмечают, что чеки выглядят реальными. Кроме того, для Huawei такая практика могла бы оказаться полезной.
huaweicentral
Про линейку Mate 40 пока известно немного. Ожидается, что смартфоны будут работать на новейшем процессоре Kirin 9000, выполненном по 5-нм технологии. Оба устройства получат загнутый на бока экран с вырезом под фронтальную камеру.