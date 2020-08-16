Начался приём предварительных заказов на грядущий флагманский смартфон Huawei

В китайской соцсети Weibo появились изображения чеков, выданных при оформлении предзаказа на Huawei Mate 40. Сообщается, что для оформления резерва покупатели должны заплатить примерно $43. Не исключено, что это мошенническая схема, но источники отмечают, что чеки выглядят реальными. Кроме того, для Huawei такая практика могла бы оказаться полезной.