Наглядное сравнение автономности всех iPhone 15 серии

Вывод

Как ни странно, самой первой отключился 15 Pro. Его хватило на 25 часов и 7 минут в целом, а также на 9 часов 7 минут работы экрана. За ним шёл обычный iPhone 15 с 25 часами 42 минутами в целом и 9 часами 42 минутами работы экрана. Лучшим оказался Pro Max, правда, разница между ним и Plus-версией составила всего несколько минут: 27 часов 44 минуты против 27 часов 35 минут в целом.