Наглядное сравнение качества камер iPhone 14 против iPhone 13

Наглядное сравнение качества камер iPhone 14 против iPhone 13Большая ли между ними разница?
Ведущий канала Redskull в выпуске на YouTube сравнил по качеству фото- и видеосъёмки смартфоны iPhone 13 и iPhone 14. Стоит ли ради камеры покупать новую модель?
Фото: Redskull
Эксперт YouTube-канала Redskull оценил фото и видео, сделанные с iPhone 13 и iPhone 14. Многое ли изменилось у новинки?
Первым делом ведущий сравнил видеосъёмку на фронтальные камеры в разрешении 4К 30 к/с. При этом iPhone 14 может записывать видео ещё и в 4К 60 к/с. Видео на основную камеру у iPhone 14 стало немного более резким и чётким. В ночное же время видео становятся ярче, чем на iPhone 13.
Фото в портретном режиме получаются в основном на iPhone 14 более насыщенными по сравнению с iPhone 13. И выглядит это немного как перебор. Эксперту в целом больше понравились снимки, сделанные с iPhone 13.
При пятикратном увеличении заметна разница в качестве снимков. Правда, используется при этом цифровой зум, а не оптический. Более чёткие фотографии получаются на iPhone 14.
Удивительно, но дневные фотографии на сверхширик вышли лучше на iPhone 13, а не на iPhone 14. Кажется, что новая модель выдаёт чересчур насыщенные, резкие, контрастные снимки.
С точки зрения основных камер сильной разницы между устройствами вы не заметите. Правда, по качеству фото лучше кажется iPhone 13.
В ночном режиме на основную камеру iPhone 14 делает чуть более чёткие снимки, чем iPhone 13. В целом же значительной разницы между этими фото вы не увидите.
На ночных снимках с широкоугольной камеры разница уже заметна, и большая. В целом изображения с iPhone 14 кажутся более чёткими.
Ведущему больше понравились дневные селфи, сделанные на iPhone 13, так как снимки с iPhone 14 получаются слишком насыщенными. В ночное же время заметно улучшение в плане качества снимков на iPhone 14.
Если вам интересно увидеть всё в динамике, то оригинальная видеозапись - ниже.
Вывод
По мнению эксперта, iPhone 14 - это вовсе не обновлённая версия iPhone 13. По крайней мере, по части камер.