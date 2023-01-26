Наглядное сравнение качества камер iPhone 14 против iPhone 13

Эксперт YouTube-канала Redskull оценил фото и видео, сделанные с iPhone 13 и iPhone 14. Многое ли изменилось у новинки?

Первым делом ведущий сравнил видеосъёмку на фронтальные камеры в разрешении 4К 30 к/с. При этом iPhone 14 может записывать видео ещё и в 4К 60 к/с. Видео на основную камеру у iPhone 14 стало немного более резким и чётким. В ночное же время видео становятся ярче, чем на iPhone 13.

Фото в портретном режиме получаются в основном на iPhone 14 более насыщенными по сравнению с iPhone 13. И выглядит это немного как перебор. Эксперту в целом больше понравились снимки, сделанные с iPhone 13.