Найден ещё один минус дорогих новых iPhone

Например, самая дешёвая модель — iPhone 11 обойдётся в 59 990 рублей, а iPhone 11 Pro — уже в 89 990 рублей. При этом Apple заявляла, что новые смартфоны получили самое прочное стекло с обеих сторон.

Но практика показала, что это не совсем так. В интернете начали появляться фотографии поцарапанных iPhone. Причём пользователи утверждают, что обращаются с устройствам аккуратно, не носят их в карманах с ключами и другими способными повредить предметами.

Один из пользователей рассказал, будто его iPhone 11 Pro Max и вовсе поцарапался обычным пластиковым брелоком.