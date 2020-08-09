Найден минус новых Samsung Galaxy Note20 по сравнению с предыдущими флагманами

Пока смартфоны не поступили в продажу, но их получили тестировщики. Они и рассказали, что обе модели линейки — Galaxy Note20, ни Note20 Ultra — не поддерживают зарядку мощностью 45 Вт. Тестировщики утверждают, что поддерживается только 25-ваттная зарядка. При этом сама Samsung на презентации говорила, что модели получили супербыструю технологию, которая позволяет зарядить смартфон больше чем на 50% за 30 минут.

Отмечается, что 45-ваттную поддерживали Galaxy S20 Ultra и даже прошлогодний Galaxy Note10+. Впрочем, тестировщики отметили, что большинство пользователей новых смартфонов не заметят разницу. Тем более, в комплекте с Galaxy S20 Ultra и Galaxy Note10+ поставлялись именно 25-ваттные зарядные устройства.