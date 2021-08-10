Найден новый Android-вирус, взламывающий соцсети

Вредоносное программное обеспечение называется FlyTrap. Сначала жертв заставляют авторизоваться во вредоносном приложении через Facebook. А это приложение похищает cookie-файлы сеанса. Эти данные были доступны каждому, кто обнаружит C&C-сервер FlyTrap. А этот сервер имеет множество уязвимостей.

Распространение вредоноса началось с марта 2021 года, как установили специалисты. В основном злоумышленники предлагают потенциальным жертвам бесплатные коды для Netflix и Google AdWords. Их можно получить якобы за за участие в голосовании, в котором надо авторизоваться.