Найден способ настроить iPhone для разблокировки по лицу в маске

Решение проблемы предложили исследователи из Tencent Security Xuanwu Lab. Способ довольно простой. Он требует использования опции «альтернативный внешний вид» или сброса Face ID.

Сначала нужно зайти в настройки iPhone и выбрать пункт Face ID & Passcode («Face ID и код-пароль»). Там следует найти строку Set Up an Alternate Appearance («Настроить альтернативный внешний вид») или настроить Face ID с нуля. Далее начнётся сканирование лица, как при первой настройке системы. Важный момент: пользователю следует прикрыть своё лицо маской только наполовину. iPhone может показать сообщения о наличии препятствий для сканирования, однако после нескольких попыток и небольшого сдвигания маски от центра лица сканирование должно быть завершено. Если всё получится, iPhone можно будет разблокировать лицом в маске.

Если с первого раза не вышло, следует снова провести те же манипуляции, но прикрывать маской другую половину лица.