ferra.ru
Телефоны
Сегодня 15:24

Найден способ настроить iPhone для разблокировки по лицу в маске

Требует небольшой хитрости
Найден способ настроить iPhone для разблокировки по лицу в маске. Это может быть действительно полезно для всех владельцев смартфонов Apple, ведь Face ID в обычном состоянии не может распознать человека, если его лицо скрыто наполовину. А это значит, что воспользоваться телефоном в общественных местах становится проблематично, если вы носите маску.

Решение проблемы предложили исследователи из Tencent Security Xuanwu Lab. Способ довольно простой. Он требует использования опции «альтернативный внешний вид» или сброса Face ID.

Сначала нужно зайти в настройки iPhone и выбрать пункт Face ID & Passcode («Face ID и код-пароль»). Там следует найти строку Set Up an Alternate Appearance («Настроить альтернативный внешний вид») или настроить Face ID с нуля. Далее начнётся сканирование лица, как при первой настройке системы. Важный момент: пользователю следует прикрыть своё лицо маской только наполовину. iPhone может показать сообщения о наличии препятствий для сканирования, однако после нескольких попыток и небольшого сдвигания маски от центра лица сканирование должно быть завершено. Если всё получится, iPhone можно будет разблокировать лицом в маске.

Если с первого раза не вышло, следует снова провести те же манипуляции, но прикрывать маской другую половину лица.

9to5Mac

Останови меня!