Найден способ радикально улучшить автономность смартфонов

Сообщается, что новый АЦП потребляет на порядок-два меньше, чем другие современные преобразователи. Учёные сделали два основных улучшения в схеме и структуре преобразователя. Во-первых, они изменили конструкцию и размещение конденсаторов в цепях ЦАП. Во-вторых, представили такое схемотехническое решение, как аналоговый ключ со следящей вольтодобавкой (bootstrapped switch), в виде двухканального маршрута. Это помогло повысить скорость работы без увеличения потребления.

В итоге учёные добились впечатляющих результатов. Пока неясно, когда новый АЦП начнёт использоваться в будущих потребительских устройствах, например смартфонах.