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Найден способ радикально улучшить автономность смартфонов
Создан новый аналого-цифровой преобразователь
Американские учёные разработали наиболее энергоэффективный на сегодня сверхширокополосный аналого-цифровой преобразователь (АЦП). На частоте 10 ГГц он потребляет всего 21 мВт. Это позволит сделать смартфоны автономнее.
Сообщается, что новый АЦП потребляет на порядок-два меньше, чем другие современные преобразователи. Учёные сделали два основных улучшения в схеме и структуре преобразователя. Во-первых, они изменили конструкцию и размещение конденсаторов в цепях ЦАП. Во-вторых, представили такое схемотехническое решение, как аналоговый ключ со следящей вольтодобавкой (bootstrapped switch), в виде двухканального маршрута. Это помогло повысить скорость работы без увеличения потребления.
В итоге учёные добились впечатляющих результатов. Пока неясно, когда новый АЦП начнёт использоваться в будущих потребительских устройствах, например смартфонах.