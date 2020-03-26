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Найден способ установить сервисы Google на смартфоны Huawei даже после их удалённой блокировки

Можно их самостоятельно «лицензировать»
Найден способ установить сервисы Google на смартфоны Huawei даже после их удалённой блокировки. Последняя недавно поставила в тупик владельцев новых моделей компании.

Напомним, что в мае прошлого года министерство торговли США внесло Huawei в «чёрный список», ограничив американским компаниям возможности вести с китайцами бизнес. Поэтому новые модели Huawei, как и сегодняшние P40, выходят без сервисов Google.

В посте на Medium описан способ, благодаря которому сервисами Google всё-таки можно пользоваться на устройствах китайской компании. Работает это с теми смартфонами, на которых пытались установить Google-сервисы, но показывают они следующее:

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Фото: Maximfilin / Medium

Нужно сначала установить специальное приложение и скопировать параметр из поля Google Service Framework (GSF):

Maximfilin / Medium

Затем на компьютере надо открыть сайт https://www.google.com/android/uncertified/, залогиниться там под своим аккаунтом Google, ввести свой ID и нажать на кнопку Регистрация:

Maximfilin / Medium

После этого нужно подождать три минуты и перезагрузить смартфон. Также автор рекомендует зайти в настройки, в категорию приложения и очистить данные у сервисов Google Play и Google Play Маркет.

Если всё прошло хорошо, то смартфон Huawei должен начать показывать страницу со входом в аккаунт Google:

Maximfilin / Medium

Мы напоминаем, что все подобные манипуляции проделываются только на свой страх и риск.