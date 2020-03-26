Найден способ установить сервисы Google на смартфоны Huawei даже после их удалённой блокировки

Напомним, что в мае прошлого года министерство торговли США внесло Huawei в «чёрный список», ограничив американским компаниям возможности вести с китайцами бизнес. Поэтому новые модели Huawei, как и сегодняшние P40, выходят без сервисов Google.

В посте на Medium описан способ, благодаря которому сервисами Google всё-таки можно пользоваться на устройствах китайской компании. Работает это с теми смартфонами, на которых пытались установить Google-сервисы, но показывают они следующее: