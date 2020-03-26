Найден способ установить сервисы Google на смартфоны Huawei даже после их удалённой блокировки
Напомним, что в мае прошлого года министерство торговли США внесло Huawei в «чёрный список», ограничив американским компаниям возможности вести с китайцами бизнес. Поэтому новые модели Huawei, как и сегодняшние P40, выходят без сервисов Google.
В посте на Medium описан способ, благодаря которому сервисами Google всё-таки можно пользоваться на устройствах китайской компании. Работает это с теми смартфонами, на которых пытались установить Google-сервисы, но показывают они следующее:
Нужно сначала установить специальное приложение и скопировать параметр из поля Google Service Framework (GSF):
Maximfilin / Medium
Затем на компьютере надо открыть сайт https://www.google.com/android/uncertified/, залогиниться там под своим аккаунтом Google, ввести свой ID и нажать на кнопку Регистрация:
Maximfilin / Medium
После этого нужно подождать три минуты и перезагрузить смартфон. Также автор рекомендует зайти в настройки, в категорию приложения и очистить данные у сервисов Google Play и Google Play Маркет.
Если всё прошло хорошо, то смартфон Huawei должен начать показывать страницу со входом в аккаунт Google:
Maximfilin / Medium
Мы напоминаем, что все подобные манипуляции проделываются только на свой страх и риск.