Найден способ вернуть «рентгеновское зрение» камере смартфона OnePlus 8 Pro

Пользователи заметили, что «рентгеновскую» функцию не вырезали из прошивки OnePlus 8 Pro, а просто отключили. Поэтому её можно вернуть с помощью команды в Android Debug Bridge (ADB). Это специальный инструмент для разработчиков. Чтобы им воспользоваться, нужно подключить OnePlus 8 Pro к компьютеру, открыть ADB и ввести команду: