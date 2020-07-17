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Найден способ вернуть «рентгеновское зрение» камере смартфона OnePlus 8 Pro
Официально его отключили
Весной пользователи обнаружили в новом OnePlus 8 Pro способность камеры показывать некоторые предметы прозрачными. Позже OnePlus отключила этот режим. Однако теперь найден способ вернуть «рентгеновское зрение» камере смартфона. Причём перепрошивать устройство не нужно.
Пользователи заметили, что «рентгеновскую» функцию не вырезали из прошивки OnePlus 8 Pro, а просто отключили. Поэтому её можно вернуть с помощью команды в Android Debug Bridge (ADB). Это специальный инструмент для разработчиков. Чтобы им воспользоваться, нужно подключить OnePlus 8 Pro к компьютеру, открыть ADB и ввести команду:
adb shell am start -n com.oneplus.factorymode/.camera.manualtest.CameraManualTest
После этого запустится заводской режим камеры. В нём с помощью переключателя в правом нижнем углу можно включить Photochrom, который и делает предметы прозрачными.