Найден способ воссоздать продвинутую компьютерную графику в играх на смартфонах

Adshir представила технологию LocalRay на выставке CES 2020. Она позволяет реализовать трассировку лучей даже на чипах с энергопотреблением в пару ватт. При этом технология масштабируема, то есть может использоваться как для смартфонов, так и для компьютеров. Кроме того, LocalRay — кроссплатформенное решение, то есть поддерживает различные операционные системы и различные аппаратные архитектуры. Пока нет только поддержки iOS, но скоро появится и она.

Напомним, технология трассировки лучей позволяет воссоздать в играх освещение, практически неотличимое от реального.