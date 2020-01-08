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Найден способ воссоздать продвинутую компьютерную графику в играх на смартфонах
Программными средствами
NVIDIA называет трассировку лучей крупнейшим изменением в области компьютерной графики. При этом аппаратно её поддерживают пока только видеокарты компании. Также известно, что технологию получат консоли будущего поколения, которые выйдут в конце года. Что касается программной реализации технологии, то, похоже, прийти она скоро может даже в смартфоны. По крайней мере об этом говорит компания Adshir.
Adshir представила технологию LocalRay на выставке CES 2020. Она позволяет реализовать трассировку лучей даже на чипах с энергопотреблением в пару ватт. При этом технология масштабируема, то есть может использоваться как для смартфонов, так и для компьютеров. Кроме того, LocalRay — кроссплатформенное решение, то есть поддерживает различные операционные системы и различные аппаратные архитектуры. Пока нет только поддержки iOS, но скоро появится и она.
Напомним, технология трассировки лучей позволяет воссоздать в играх освещение, практически неотличимое от реального.