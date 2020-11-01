Найден способ заблокировать сообщения от МЧС на iPhone

Как отметил пользователь, SMS приходят от «MCHS», а не от номера из цифр, поэтому добавить отправителя в «чёрный список» на iPhone не получается. В интернете мужчина не смог найти решение задачи, но он в итоге обнаружил ответ самостоятельно.

Итак сначала нужно открыть историю сообщений от МЧС и нажать на аватарку отправителя, чтобы раскрыть кнопки с быстрыми действиями.