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Найден способ заблокировать сообщения от МЧС на iPhone

Если они слишком назойливы
Пользователь TJournal поделился способом заблокировать сообщения от МЧС на iPhone. Он рассказал, что служба иногда присылала ему до десятка сообщений в сутки, поэтому мужчина решил всерьёз заняться решением проблемы.

Как отметил пользователь, SMS приходят от «MCHS», а не от номера из цифр, поэтому добавить отправителя в «чёрный список» на iPhone не получается. В интернете мужчина не смог найти решение задачи, но он в итоге обнаружил ответ самостоятельно.

Итак сначала нужно открыть историю сообщений от МЧС и нажать на аватарку отправителя, чтобы раскрыть кнопки с быстрыми действиями.

Сергей Москвин

Затем нужно нажать на кнопку аудиовызова и сразу сбросить звонок. После этого во вкладке с недавними вызовами появится номер МЧС из цифр — 6247. Затем следует нажать на кнопку «i» напротив звонка и на открывшейся странице тапнуть на красную кнопку «Заблокировать».

Сергей Москвин

Мужчина предупредил, что опция работает и может быть полезна, но, заблокировав сообщения от МЧС, вы рискуете пропустить что-нибудь действительно важное.