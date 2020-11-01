Найден способ заблокировать сообщения от МЧС на iPhone
Как отметил пользователь, SMS приходят от «MCHS», а не от номера из цифр, поэтому добавить отправителя в «чёрный список» на iPhone не получается. В интернете мужчина не смог найти решение задачи, но он в итоге обнаружил ответ самостоятельно.
Итак сначала нужно открыть историю сообщений от МЧС и нажать на аватарку отправителя, чтобы раскрыть кнопки с быстрыми действиями.
Сергей Москвин
Затем нужно нажать на кнопку аудиовызова и сразу сбросить звонок. После этого во вкладке с недавними вызовами появится номер МЧС из цифр — 6247. Затем следует нажать на кнопку «i» напротив звонка и на открывшейся странице тапнуть на красную кнопку «Заблокировать».
Сергей Москвин
Мужчина предупредил, что опция работает и может быть полезна, но, заблокировав сообщения от МЧС, вы рискуете пропустить что-нибудь действительно важное.