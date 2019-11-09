Найдено ещё одно искусственное ограничение характеристик Google Pixel 4

Один из редакторов ресурса XDA определил, что максимальная яркость Pixel 4 составляет всего лишь 450 нит. Это намного меньше, чем у других флагманов 2019 года: большинство смартфонов могут похвастаться яркостью в 600-700 нит. В целом, экран аппарата Google может быть недостаточно ярким для использования на улице.

Эксперты уверены, что сам по себе дисплей смартфона не хуже, чем у других флагманов. Всё дело в программном обеспечении. Google решила ограничить яркость экрана, чтобы экономить батарею. Это решение становится понятным, когда вспоминаешь, что ёмкость аккумулятора младшего Pixel 4 равна лишь 2800 мАч.