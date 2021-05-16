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Сегодня в 14:39
Найдено необычное применение магнитной зарядке iPhone 12
Ею можно насобирать магнитную стружку
Смартфоны серии iPhone 12 получили магнитную зарядку MagSafe, которая позволяет им закрепляться на зарядной станции. По сути, у айфонов под крышкой есть набор магнитов, расположенных по кругу, поэтому они могут притягивать металл. Этим и воспользовался владелец iPhone 12 Pro из США.
Он был на озере Тахо. Там на берегу с помощью iPhone 12 Pro пользователь смог извлечь металлическую стружку из песка. По фото видно, что магниты внутри смартфона располагаются не только в кольце зарядки, но и в других частях конструкции, например в камере.
Напомним, ранее iPhone 12 с зарядкой MagSafe обвинили в том, что они могут быть опасны для людей с кардиостимуляторами. Позже этот риск назвали низким, но рекомендовали придерживаться некоторых правилах таким пользователям.