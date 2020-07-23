Найдены доказательства выхода нового iPhone с маленьким экраном

Разработчики изучили функцию Display Zoom, которая поддерживает сейчас 5,8-дюймовые экраны. Эта опция появилась ещё во времена iPhone 6 и позволяет делать элементы интерфейса больше. Display Zoom, по сути, изменяет весь интерфейс смартфона на тот, что используется в другой по размеру модели. Обнаружилось, что iOS 14 будет способна работать с более маленькими дисплеями — 5,4 дюйма.

Разработчики выяснили, что Apple работает над адаптацией интерфейса к экрану разрешением 960 x 2079 пикселей. Авторы 9to5mac уверены, что iOS готовят к маленькому iPhone 12 с 5,4-дюймовым экраном. По слухам, осенью компания должна представить четыре новых смартфона с дисплеями от 5,4- до 6,7-дюймового.