Найдены доказательства выпуска нового флагманского смартфона Google

Оказалось, что превью Android 12 имеет скрытый пользовательский интерфейс, похожий на Samsung One UI. Он позволяет сместить весь контент ниже к краю, чтобы смартфоном можно было пользоваться одной рукой.

Пока нет никакой гарантии, что эта настройка будет частью стабильной версии Android 12. Однако если это так, то Google, вероятно, продумывает поддержку большого экрана, которая пригодилась бы модели Pixel 6 XL 2021 года. Конечно, смартфон Google может быть не единственным с большим экраном в этом году. Однако, например, большинство моделей Samsung уже используют похожую опцию из One UI. Если исключить Samsung из уравнения, то вероятность выпуска Pixel 6 XL растёт.