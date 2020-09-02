Найдены способы проверить счёт в МегаФоне без установки приложения

Отмечается, что эта комбинация сохранилась для кнопочных телефонов. То есть система оператора «видит» модель устройства.

Автор материала отметил, что набрать короткую команду для проверки баланса лично ему удобнее, чем использовать альтернативные методы в виде Личного кабинета. Тем не менее владельцам смартфонов это сделать больше не удастся. В связи с этим автор поделился дополнительными способами узнать баланс без приложения и Личного кабинета:

отправить SMS с любым текстом на бесплатным номер 000100;

отправить слово «баланс» на бесплатный номер 0500;

позвонить по номеру 0501 (звонок бесплатный).

Автор пишет, что проверил номер 0501: автоответчик работает хорошо.