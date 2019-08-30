Найдены уязвимости, позволяющие взломать любой iPhone

Для того, чтобы напороться не неприятности, пользователям стоило просто зайти на заражённый сайт. Как только страница загружалась, хакеры получали доступ к сообщениям, файлам и данным о местоположении пользователей в режиме реального времени.

Помимо этого, злоумышленники могли спокойно внедрить программный имплант для обхода системы защиты паролей keychain.

Специалисты Google рассказали, что заражённые сайты посещали тысячи пользователей каждую неделю. А это значит, что пострадать могло огромное количество владельцев iPhone.

Исследователи сразу сообщили Apple о проблеме ещё в феврале. С выпуском iOS 12.1.4 Apple закрыла уязвимости, но специалисты отмечают, что в системе всё равно могли остаться нерешённые проблемы с безопасностью.