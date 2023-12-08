Найди 5 отличий: Galaxy S24 и S23 сравнили «лицом к лицу» на фото

Инсайдер Ice Universe поделился фотографиями, демонстрирующими не особо-то и заметные изменения в дизайне и конструкции нового флагмана.

На первый взгляд, Galaxy S24 Ultra кажется более стройным и изящным, с толщиной корпуса всего 8.6 мм против 8.9 мм у S23 Ultra. Это небольшое уменьшение толщины все же делает устройство более удобным в использовании.

Кроме того, изменения коснулись дизайна решётки динамика: вместо нескольких вырезов теперь представлен один сплошной и плоский элемент.