Найди смартфон на фото: появились изображения "исчезающего" Realme GT2 Master Exploration Edition

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Найди смартфон на фото: появились изображения "исчезающего" Realme GT2 Master Exploration EditionНо это не все, чем он может похвастаться
Смартфоны, в плане конструкции, не сильно отличаются друг от друга, поэтому производители стараются улучшить то, что и так есть – рамки, например. Так, известный инсайдер Ice Universe показал живые фотографии смартфона Realme GT2 Master Exploration Edition, который был представлен недавно.
Эти фотографии выставляют во всей красе тонкие рамки смартфона. Само собой, на одних рамках “далеко не уедешь”, поэтому смартфону есть что предложить помимо них.
Realme GT2 Master Exploration Edition получил 6,7-дюймовый AMOLED экран, разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, а также аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.
Сзади у него три камеры: две с разрешением 50 Мп и одна на 2 Мп. Селфи-камера имеет разрешение в 16 Мп.
Смартфон получил Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, двухдиапазонный GPS, NFC, USB-C и даже разъём 3,5 мм, что в наше время является редкостью.
Цена базовой версии Realme GT2 Master Exploration Edition с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ основной памяти составляет $520.
Источник:Ice Universe
Автор:Максим МногословныйТеги: