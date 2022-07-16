Найди смартфон на фото: появились изображения "исчезающего" Realme GT2 Master Exploration Edition

Но это не все, чем он может похвастаться

Смартфоны, в плане конструкции, не сильно отличаются друг от друга, поэтому производители стараются улучшить то, что и так есть – рамки, например. Так, известный инсайдер Ice Universe показал живые фотографии смартфона Realme GT2 Master Exploration Edition, который был представлен недавно.