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Найдите 10 отличий: показан возможный внешний вид Google Pixel 7 и 7 Pro

Уж очень похожий на предыдущую модель
Источник OnLeaks показал, как может выглядеть Google Pixel 7 Pro, опубликовав ряд 3D-рендеров. Пока что грядущее устройство имеет несколько общих черт со своим предшественником Pixel 6, включая ту же выпирающую панель камеры на задней части телефона.
Найдите 10 отличий: показан возможный внешний вид Google Pixel 7 и 7 Pro

Три камеры на задней панели предполагаемого Pixel 7 Pro выглядят большими и могут включать широкоугольную камеру, телекамеру с перископом и сверхширокоугольную камеру.

Найдите 10 отличий: показан возможный внешний вид Google Pixel 7 и 7 Pro

Как отмечает SmartPrix, устройство имеет такие же изогнутые края, как и Pixel 6 Pro. Однако Pixel 7 Pro немного короче по длине, а также немного шире и толще - 163 76,6 8,7 мм против 163,9 75,9 8,9 мм у Pixel 6 Pro. 9to5Google обращает внимание на отсутствие пластиковой полосы, на которой располагается антенна mmWave в верхней части некоторых устройств Pixel 6; похоже, что Google заменила ее на окно mmWave на боковой стороне устройства.

Помимо Pixel 7 Pro, OnLeaks также опубликовал рендеры того, как может выглядеть обычный Pixel 7. Pixel 7 имеет схожий дизайн с Pixel 7 Pro, но на одну заднюю камеру меньше и с меньшим дисплеем.

Найдите 10 отличий: показан возможный внешний вид Google Pixel 7 и 7 Pro
Источник: The Verge
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