Находящаяся в кризисе HTC готовит к выходу новый смартфон

В течение последних лет продажи HTC были слабыми. В прошлом году компания даже не стала выпускать флагманский смартфон. Теперь выяснилось, что HTC работает над новым устройством среднего уровня. Инсайдер сообщает, что его назовут HTC Desire 20 Pro.

По его информации, смартфон получит основную камеру, расположенную слева на задней панели. Дизайнерское решение будет подобно тому, что имеет Xiaomi Mi 10. С передней же стороны аппарат будет похож на OnePlus 8. То есть получится добротный внешне смартфон. Кроме того, у него будет 3,5-мм разъём.

Устройство, похожее на Desire 20 Pro, также обнаружили в базе данных GeekBench. Благодаря этому стало ясно, что смартфон получит Snapdragon 665, 6 ГБ оперативной памяти и Android 10.