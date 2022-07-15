Наконец догонит Android-флагманы: раскрыты подробности камеры iPhone 2023 года

Сообщается, что Apple готовится к выпуску первого iPhone с перископической камерой. И это — через несколько лет после того, как Android-флагманы внедрили такую технологию. По словам известного аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), перископ мы увидим в iPhone 15 Pro Max, который выйдет в 2023 году. То есть нововведение будет касаться только самых дорогих моделей.

Отмечается, что сенсор на 12 Мп и диафрагмой f/2,8 обеспечит 5- или 6-кратный оптический зум смартфону. Поставщиками объектива могут стать Largan и Genius. Будет также поддерживаться технология сдвига датчика. Куо говорит, что в 2024 году перископическая камера будет установлена также в iPhone 16 Pro.