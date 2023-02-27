Наконец можно легко заменить батарею: разборка Samsung S23 Ultra раскрыла приятный сюрприз

Наконец можно легко заменить батарею: разборка Samsung S23 Ultra раскрыла приятный сюрпризJerryRigEverything оценил
Автор YouTube-канала JerryRigEverything Зак Нельсон заполучил в руки новый Samsung Galaxy S23 Ultra, чтобы разобрать его и посмотреть, как смартфон устроен.
Фото: JerryRigEverything
Блогер отметил, что последние восемь лет дизайн смартфонов Samsung был достаточно простым. Крышка тут, как и везде, приклеена к корпусу. Но, к счастью, она сделана не из стекла, поэтому снятие проще.
Далее последовал первый приятный сюрприз для Нельсона. На аккумулятор Samsung добавила наклейку с надписью «потянуть». «Samsung наконец добавила снимаемую батарею в смартфон!», — отметил блогер. Благодаря наклейке и подложке аккумулятор действительно было очень легко удалить. Теперь этот компонент может снять за секунды обычный человек без использования каких-либо инструментов.
Блок камер тоже снимается довольно легко. Из него можно отдельно вытащить каждый модуль, как будто из LEGO.
В конце ролика Зак собрал смартфон обратно, но установил вместо стандартной крышки свою, прозрачную. Выглядит это любопытно.