Наконец можно легко заменить батарею: разборка Samsung S23 Ultra раскрыла приятный сюрприз

Блогер отметил, что последние восемь лет дизайн смартфонов Samsung был достаточно простым. Крышка тут, как и везде, приклеена к корпусу. Но, к счастью, она сделана не из стекла, поэтому снятие проще.

Далее последовал первый приятный сюрприз для Нельсона. На аккумулятор Samsung добавила наклейку с надписью «потянуть». «Samsung наконец добавила снимаемую батарею в смартфон!», — отметил блогер. Благодаря наклейке и подложке аккумулятор действительно было очень легко удалить. Теперь этот компонент может снять за секунды обычный человек без использования каких-либо инструментов.