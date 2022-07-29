Наконец-то появились качественные рендеры раскладушек Samsung Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4

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Наконец-то появились качественные рендеры раскладушек Samsung Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4Осталось дождаться анонса
Всего через пару недель Samsung представит следующую линейку своих складных смартфонов, а вчера появились качественные рендеры Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4 в трех цветовых вариациях, включая потрясающий золотой.
91Mobiles опубликовал сборник рендеров, которые выглядят вполне официально, подробно демонстрирующих устройства в каждом основном цветовом варианте.
На этих снимках дизайн Fold 4 выглядит практически идентичным Galaxy Z Fold 3, вплоть до модуля камеры. Первоначально ожидалось, что Fold 4 будет похож на Galaxy S22 Ultra, который откажется от большого модуля камеры в пользу отдельных кружков для каждого объектива.
На снимках трудно увидеть изменения в соотношении сторон, но скорее всего Samsung будет стремиться к более широкому внешнему дисплею, в то время как внутренний дисплей будет иметь более квадратную форму.
Источник:91mobiles
Автор:Максим МногословныйТеги: