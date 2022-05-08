Наконец-то: раскрыты улучшения по части зарядки в грядущем гибком Samsung Galaxy Z Flip4

Сегодня в 12:32
1 мин.
Наконец-то: раскрыты улучшения по части зарядки в грядущем гибком Samsung Galaxy Z Flip4Многих не устраивали 15 Вт
Серии гибких устройств Samsung Galaxy Z Flip3 и Z Fold3 оказались успешными для компании. Однако у пользователей возникали вопросы к качеству смартфонов, а именно к автономности раскладушки Galaxy Z Flip3. Мало того, что её надолго не хватало, так и заряжалась она долго. Похоже, что последнюю проблему Samsung решит в грядущем поколении устройства.
Модель Z Flip3 оснащена батареей ёмкостью 3300 мАч и поддерживает зарядку всего на 15 Вт. Это хуже, чем даже у устройств Samsung среднего класса, таких как Samsung Galaxy A52.
Как пишут источники, похоже, что Samsung наконец-то приняла во внимание отзывы клиентов. Подтверждается, что Samsung Galaxy Z Flip4 наконец получит поддержку более быстрой зарядки мощностью 25 Вт.