Наконец-то: раскрыты улучшения по части зарядки в грядущем гибком Samsung Galaxy Z Flip4

Модель Z Flip3 оснащена батареей ёмкостью 3300 мАч и поддерживает зарядку всего на 15 Вт. Это хуже, чем даже у устройств Samsung среднего класса, таких как Samsung Galaxy A52.

Как пишут источники, похоже, что Samsung наконец-то приняла во внимание отзывы клиентов. Подтверждается, что Samsung Galaxy Z Flip4 наконец получит поддержку более быстрой зарядки мощностью 25 Вт.