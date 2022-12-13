Накопили минуты на Tele2? Можете обменять их на скидку на умную колонку

15:24, 13 декабря 2022
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Накопили минуты на Tele2? Можете обменять их на скидку на умную колонкуМаксимальная скидка — 12 000 рублей
Tele2 в партнёрстве с VK и видеосервисом Wink предлагает обменять накопленные минуты на скидку при покупке умных колонок и ТВ-приставки.
Фото: Tele2
Минуты можно обменять на скидку на умные колонки VK Капсула или VK Капсула Мини с голосовым помощником Марусей и ТВ-приставку нового поколения Wink+.
Чтобы воспользоваться акцией, нужно в личном кабинете или мобильном приложении Tele2 перейти в раздел «Управление минутами», выбрать раздел обмена минут на скидку на умные устройства. Размер скидки на одно устройство составляет от 500 до 2000 рублей. Одна минута равна одному рублю. Максимальная скидка может составить 12 000 рублей.