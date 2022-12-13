Накопили минуты на Tele2? Можете обменять их на скидку на умную колонку

Минуты можно обменять на скидку на умные колонки VK Капсула или VK Капсула Мини с голосовым помощником Марусей и ТВ-приставку нового поколения Wink+.

Чтобы воспользоваться акцией, нужно в личном кабинете или мобильном приложении Tele2 перейти в раздел «Управление минутами», выбрать раздел обмена минут на скидку на умные устройства. Размер скидки на одно устройство составляет от 500 до 2000 рублей. Одна минута равна одному рублю. Максимальная скидка может составить 12 000 рублей.