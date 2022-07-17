"Народный" Xiaomi 12 Lite или "прозрачный" Nothing Phone (1). Кто лучше?Последнее слово за вами
Если подытожить сравнении выше, то одним из главных преимуществ Nothing Phone (1) являются его задние светодиоды, которые можно настраивать для выполнения определенных сигналов. Эта функция особенно понравится тем, у кого включается фонарик при звонках или уведомлениях. У смартфона есть защита от пыли и влаги по стандарту IP53, он имеет больше оперативной памяти, более емкий аккумулятор и беспроводную зарядку. Однако цена Nothing Phone (1) примерно на 100 долларов/евро больше, чем у Xiaomi 12 Lite.
“Народный” китаец же может похвастаться своим AMOLED-дисплеем, в то время, как на смартфоне Nothing стоит OLED. Фронтальная камера Xiaomi 12 Lite также будет получше, чем у конкурента, к тому же нам обещают быструю зарядку 67 Вт. Ну и конечно, определенный плюс это его цена, о которой написано чуть выше. Вот только смартфон проигрывает конкуренту в емкости аккумулятора, хоть и всего на 200 мАч.
Если вы хотите приобрести глобальную версию Nothing Phone (1), вам потребуется €500/$500, в то время как Xiaomi 12 Lite будет доступен по цене от €400/$400.