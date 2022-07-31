Нашумевший Nothing Phone лишится своей главной особенности

Если верить источникам, Nothing Phone (2) уже не будет таким необычным, как Nothing Phone (1). В частности, у смартфона не будет той самой прозрачной крышки. Лишится устройство и светодиодов, которые добавляли ему стиля. Также производитель уберёт беспроводную скоростную зарядку.

Зато у Nothing Phone (2) будет аккумулятор большей ёмкости: вместо 4500 мАч — 5000 мАч. А вот мощность проводной зарядки не изменится — 33 Вт.