Нашумевший Nothing Phone лишится своей главной особенности

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Нашумевший Nothing Phone лишится своей главной особенностиИ зачем тогда это всё
Китайский портал ITHome раскрыл некоторые подробности о смартфоне Nothing Phone следующего поколения. Это устройство выделялось среди других в первую очередь своим дизайном.
Если верить источникам, Nothing Phone (2) уже не будет таким необычным, как Nothing Phone (1). В частности, у смартфона не будет той самой прозрачной крышки. Лишится устройство и светодиодов, которые добавляли ему стиля. Также производитель уберёт беспроводную скоростную зарядку.
Зато у Nothing Phone (2) будет аккумулятор большей ёмкости: вместо 4500 мАч — 5000 мАч. А вот мощность проводной зарядки не изменится — 33 Вт.