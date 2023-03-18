Насколько Apple отстала в технологиях искусственного интеллекта

Голосовой помощник Apple был официально представлен в 2011 году. Технология была способна понимать ряд команд. Siri могла показать вам погоду, установить таймер, выполнить поиск в Интернете, позвонить кому-то, воспроизвести песню или создать напоминание. Apple говорила, что это только начало. Однако выяснилось, что на фоне нынешних конкурентов Siri так и не раскрыла свой потенциал.

Шли годы, а Siri почти что топталась на одном месте, получив лишь несколько новых “трюков”, поддержку других языков и новый интерфейс. Даже на фоне Google Ассистента, Microsoft с ее Кортаной, Amazon Alexa, да даже Алисы за авторством Яндекса, Siri выглядит устаревшей.

А причина такой стагнации проста – согласно многочисленным сообщениям, команда, стоящая за Siri, просто не в состоянии улучшить помощника из-за того, как он был создан и поддерживался. На протяжении многих лет инженеры компании просто добавляли незначительные обновления в оригинальный код Siri вместо того, чтобы действительно работать над его новой версией. Именно так Siri превратился в беспорядок, и многие источники утверждают, что никто в Apple не хочет его менять (и нужно ли, учитывая, что конкуренты сейчас могут предложить значительно больше).