Насколько большая разница между Samsung S24 и S24 Ultra, стоит ли доплатить

Насколько большая разница между Samsung S24 и S24 Ultra, стоит ли доплатитьВот что стало известно по итогам обзора
Разница между Samsung Galaxy S24 и S24 Ultra с памятью 256 ГБ составляла почти 30 тысяч рублей (на момент съёмки видео). Но есть ли смысл переплачивать такую сумму?
Диагональ экрана у Galaxy S24 — 6,2 дюйма, у версии Ultra — 6,8 дюйма. Оба устройства имеют адаптивную частоту обновления до 120 Гц, яркость до 2600 нит и поддержку Always on Display. Сильной разницы между экранами в действительности нет. Единственное — Ultra чаще сбрасывает при нагреве яркость, чем обычный S24.
Galaxy S24 имеет основную камеру на 50 МП с фазовым автофокусом, S24 Ultra — на 200 МП с лазерным автофокусом. В обоих случаях есть также оптическая стабилизация. Широкоугольный объектив в обоих случаях одинаковый: на 12 МП и углом обзора 120 градусов с цифровой стабилизацией. Третий объектив у S24 Ultra на 50 МП, у S24 — на 10 МП. Оптический 5-кратный зум может предложить S24 Ultra, а вот S24 — оптический 3-кратный. Максимальный цифровой зум тоже у Ultra-версии.
По видеовозможностям особой разницы между смартфонами нет. Оба устройства могут записывать видео в 8К 30 к/с и в 4К 60 к/с, замедленные ролики в 1080p 120 или 240 к/с, в 4К 120 к/с.
Фронтальные камеры вновь у смартфонов идентичны: 12 МП, цифровая стабилизация, запись видео в 4К 60 к/с. С примерами снимков вы можете ознакомиться ниже.
В целом различия с точки зрения фото- и видеосъёмки у смартфонов очень и очень незначительные.
За производительность у S24 отвечает Exynos 2400, у S24 Ultra — Snapdragon 8 Gen 3. Если вы увлекаетесь всерьёз играми, то лучше обратить внимание на другие смартфоны, а вот для остальных задач оба аппарата подойдут отлично. При долгой игре на S24 Ultra будьте готовы к сильному нагреву, а на S24 — к не самому удобному размеру экрана для этого.
Ёмкость аккумулятора у S24 Ultra — 5000 мАч, у S24 — 4000 мАч. Ultra-версия заряжается быстрее, несмотря на больший объём батареи, так как он поддерживает 45-ваттную зарядку вместо 25-ватнной у S24. Когда у S24 уже 0%, то у S24 Ultra остаётся примерно 10−15%.