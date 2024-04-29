Насколько большая разница между Samsung S24 и S24 Ultra, стоит ли доплатить

Разница между Samsung Galaxy S24 и S24 Ultra с памятью 256 ГБ составляла почти 30 тысяч рублей (на момент съёмки видео). Но есть ли смысл переплачивать такую сумму?

Диагональ экрана у Galaxy S24 — 6,2 дюйма, у версии Ultra — 6,8 дюйма. Оба устройства имеют адаптивную частоту обновления до 120 Гц, яркость до 2600 нит и поддержку Always on Display. Сильной разницы между экранами в действительности нет. Единственное — Ultra чаще сбрасывает при нагреве яркость, чем обычный S24.

Galaxy S24 имеет основную камеру на 50 МП с фазовым автофокусом, S24 Ultra — на 200 МП с лазерным автофокусом. В обоих случаях есть также оптическая стабилизация. Широкоугольный объектив в обоих случаях одинаковый: на 12 МП и углом обзора 120 градусов с цифровой стабилизацией. Третий объектив у S24 Ultra на 50 МП, у S24 — на 10 МП. Оптический 5-кратный зум может предложить S24 Ultra, а вот S24 — оптический 3-кратный. Максимальный цифровой зум тоже у Ultra-версии.

По видеовозможностям особой разницы между смартфонами нет. Оба устройства могут записывать видео в 8К 30 к/с и в 4К 60 к/с, замедленные ролики в 1080p 120 или 240 к/с, в 4К 120 к/с.

Фронтальные камеры вновь у смартфонов идентичны: 12 МП, цифровая стабилизация, запись видео в 4К 60 к/с. С примерами снимков вы можете ознакомиться ниже.

В целом различия с точки зрения фото- и видеосъёмки у смартфонов очень и очень незначительные.