Насколько большим может быть вырез в экране iPhone 14

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Вчера в 22:46
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Насколько большим может быть вырез в экране iPhone 14В сеть слили изображения
Ходят слухи, что в iPhone 14 Pro и Pro Max компания Apple может наконец заменить надоевшую многим «чёлку» на простой вырез в экране. Стало ясно, насколько большим он может быть.
Дело в том, что Apple iPhone оснащены сложной технологией Face ID, для которой требуется множество компонентов. Из-за этого компания, скорее всего, оснастит более дорогие модели iPhone 14 вырезом в форме таблетки для селфи-камеры и инфракрасной камеры, а также дополнительным круглым отверстием для точечного проектора.
Согласно новому изображению, появившемуся в сети, отверстие будет иметь диаметр 5,631 мм.
То есть, по сути, Apple просто убрала пространство, окружающее вырез. Не похоже, что отдельные компоненты уменьшились. Конечно, вырезы будут занимать меньше места, чем «чёлка», но конечный результат может выглядеть не так изысканно, как предполагалось.
Источник: Phonearena