Насколько большим может быть вырез в экране iPhone 14

Дело в том, что Apple iPhone оснащены сложной технологией Face ID, для которой требуется множество компонентов. Из-за этого компания, скорее всего, оснастит более дорогие модели iPhone 14 вырезом в форме таблетки для селфи-камеры и инфракрасной камеры, а также дополнительным круглым отверстием для точечного проектора.

Согласно новому изображению, появившемуся в сети, отверстие будет иметь диаметр 5,631 мм.