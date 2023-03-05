Насколько быстрее будет новый процессор Snapdragon 8 Gen 3, чем предыдущее поколение

Сообщается, что Cortex-X4 сможет работать на частоте 3,70 ГГц. Это приведёт к увеличению тактовой частоты на 15% по сравнению с частотой 3,20 ГГц у Cortex-X3 в Snapdragon 8 Gen 2.

Инсайдеры уже уверены, что Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy превзойдёт Apple A17 Bionic, по крайней мере, на бумаге. Однако увеличение тактовой частоты Cortex-X4 до 3,70 ГГц может значительно повысить энергопотребление Snapdragon 8 Gen 3, что приведёт к сокращению времени автономной работы и повышению температуры.