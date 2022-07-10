Насколько дороже будет iPhone 14

Эксперт по технологической отрасли Дэн Айвз (Dan Ives) заявил, что цены на iPhone 14 повысятся на 100 долларов. Дело в том, что цены растут по всей цепочке поставок, и Apple, вероятно, переложит эти расходы на потребителя.

Инсайдер Бен Вуд (Ben Wood) сказал The Sun, что повышение цен возможно, хотя Apple в конечном итоге может отказаться от этого. Однако эксперт согласен, что нет никаких сомнений в том, что стоимость производства и компонентов продолжает расти. Кроме того, влияние оказывают валютные курсы.