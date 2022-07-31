Насколько дороже окажутся новые iPhone 14

Поскольку мировая экономика переживает не лучшие времена, многие потребители сократили свои расходы. В то же время более высокая стоимость производства может привести к необходимости повышения цен. Учитывая всё это, Apple, похоже, находится в затруднительном положении. Компания, может, и не хотела бы отпугивать потребителей повышением цен. Однако этого нельзя исключать.

Ранее в этом месяце говорилось, что цена на iPhone 14 может вырасти на 100 долларов. Актуальная модель начального уровня — 5,4-дюймовый iPhone 13 mini — стоит от 699 долларов. Впрочем, в этом году mini не будет, поэтому стартовая цена вырастет как минимум до 799 долларов. И это если мы не берём в расчёт общее подорожание.