Насколько дороже окажутся новые iPhone 14

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Насколько дороже окажутся новые iPhone 14А подорожание вполне вероятно
Обозреватель Bloomberg Марк Гурмэн (Mark Gurman) намекнул, что средняя цена iPhone 14 может вырасти.
Поскольку мировая экономика переживает не лучшие времена, многие потребители сократили свои расходы. В то же время более высокая стоимость производства может привести к необходимости повышения цен. Учитывая всё это, Apple, похоже, находится в затруднительном положении. Компания, может, и не хотела бы отпугивать потребителей повышением цен. Однако этого нельзя исключать.
Ранее в этом месяце говорилось, что цена на iPhone 14 может вырасти на 100 долларов. Актуальная модель начального уровня — 5,4-дюймовый iPhone 13 mini — стоит от 699 долларов. Впрочем, в этом году mini не будет, поэтому стартовая цена вырастет как минимум до 799 долларов. И это если мы не берём в расчёт общее подорожание.